Глава Белгородской области сообщил о взрывах и работе ПВО

Вячеслав Гладков рассказал о том, что в регионе зафиксировано несколько взрывов.

Глава Белгородской области сообщил о взрывах и работе системы противовоздушной обороны в регионе. Информацией с местным населением Вячеслав Гладков поделился в собственном Telegram-канале. Чиновник уточнил, что утром 31 августа зафиксировано несколько взрывов в регионе, который граничит с государственной границей Украины.

Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Эксперт подчеркнул, что информация проверяется. Чиновник пообещал предоставить подробности произошедшего позже.

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