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Геннадий Орлов поздравил в Instagram женщин с 8 марта
Сегодня, 22:02
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Butenko

Геннадий Орлов поздравил в Instagram женщин с 8 марта

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Глава администрации Выборгского района пожелал благополучия и уюта всем подписчицам в Instagram.

Первые лица Санкт-Петербурга, Ленинградской области и районов региона продолжают поздравлять женщин с 8 марта. В своем Instagram к жительницам Выборгского района обратился и глава местной администрации Геннадий Орлов. 

Сердечно поздравляю с прекрасным Днем весны, нежности и обаяния — 8 Марта! Этот удивительный праздник олицетворяет целый мир, в котором любовь и красота соседствуют с заботой и самоотдачей, чуткостью и добротой, нежностью и теплотой.8 Марта - это дань уважения каждой женщине, умеющей справляться с тысячей дел одновременно. Вы добиваетесь карьерных высот, успехов в общественной деятельности и, в то же время, бережно храните тепло, уют и благополучие домашнего очага. Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, целеустремленностью, удивительной способностью сочетать работу и профессиональные достижения с женственностью и обаянием. Пусть новая весна приносит вам радость и вдохновение! Пусть в ваших домах всегда царят уют и благополучие, а сердце будет согрето любовью родных и близких. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

написал Геннадий Орлов

Ранее мы писали, что в Выборгском районе прошел праздничный концерт с участием звезд эстрады. В частности, жительниц Выборга с Международным женским днем поздравил Интарс Бусулис. 

Фото: Геннадий Орлов, Instagram

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Категории: Выборг,

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