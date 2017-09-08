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Гендиректора "Крыльев Невы" отправили в колонию на 5 лет за выдачу фиктивных удостоверений

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В пятницу, 8 сентября главу учебного центра авиации "Крылья Невы" приговорили к пяти годам колонии за выдачу фальшивых удостоверений пилотов.

Как сообщает "Фонтанка", 8 сентября глава "Крыльев Невы" был приговорен к пяти годам колонии общего режима за выдачу фальшивых удостоверений пилотов.

Приговор мужчине зачитывали два дня. Московский районный суд признал его виновным в коммерческом подкупе. Ему вменяли 70 эпизодов уголовного дела. Гендиректор центра авиации был осужден на 5 лет с пребыванием в колонии общего режима, а также три года запретили заниматься организационо-распорядительной деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушного транспорта.

Под стражу мужчину взяли в зале суда.


Видео: Следственный Комитет РФ

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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