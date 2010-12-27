Гендиректор турагенства "Арт Выборг Тревел" рассказал, чем именно город привлекает туристов

Роман Галиев отметил, что Выборг стоит на седьмом месте из ста городов России в списке мест, в которых нужно обязательно побывать.

Недавно портал Tvil.ru опубликовал результаты рейтинга на самые популярные малые города в России. Согласно числу бронирований в период с 15 марта по 30 апреля 2019 года лидирующую позицию занял Выборг. Мы связались с гендиректором турагенства "Арт Выборг Тревел" Романом Галиевым, которым поделился своим мнением о Выборге со стороны туристов.

Галиев отметил, что Выборг стоит на седьмом месте из ста городов России в списке мест, в которых нужно обязательно побывать.

Представитель турагенства рассказал, что город привлекает туристов из-за своей истории, панорамы и большого количества памятников различных событий, которые сохранились до настоящего времени. Также не стоит забывать, что Выборг имеет удачное географическое положение - граничит с Финляндией, что также привлекает путешественников.

Наибольшее количество туристов выпадает на летний период и раннюю осень, потом начинается спад. В новогодние праздники опять происходит небольшой всплеск посещаемости, а далее, туристический поток впадает "в спячку". Что касается категорий людей, которые чаще посещают город, то это в основном молодежь.

Сейчас пошла тенденция, очень приятная и хорошая, что много молодежи посещают город. Они более активные, более легкие на подъем. Если раньше считалось, что в экскурсия и туристических программах участвовали люди пожилого возраста, то сейчас тенденция поменялась. Это молодежь. отметил Галиев

Эти изменения начались в 2015-2016 годах, когда пошел основной поток информации о реставрации Выборга.

По словам Галиева, развитие идет всегда.

Но, мне хотелось бы, чтобы это было больше, более активнее и более интереснее, и более профессионально этот вопрос поднимался. заключил гендиректор "Арт Выборг Тревел"

Фото: Piter.TV