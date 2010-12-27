Фоторепортаж: в поселке Гончарово сотрудник поискового отряда "Фаворит" провел урок в школе

В течение полутора часа школьникам рассказывали о найденных артефактах "Фаворита".

В минувшую среду, 24 октября, в поселке Гончарово Выборгского района прошел урок патриотического воспитания для учащихся 8 и 9 классов. Площадкой для проведения мероприятия стала Гончаровская средняя общеобразовательная школа. Лектором на весь вечер стал сотрудник поискового отряда "Фаворит" Алексей Штергун.

В течение полутора часа школьникам рассказывали о найденных артефактах "Фаворита". В числе самых распространненых находок: немецкие гранаты, награды бойцов, личные жетоны, советские каски, сувениры, различные снаряды и патроны. Нередко встречаются и останки советских воинов, павших в годы Великой Отечественной (1941-1944гг). Благодаря работе поисковых отрядов день ото дня находят все новых и новых неопознанных солдат, хотя изредка удается опознать личность бойцов.

Так, члены отряда "Фаворит" в августе 2018 года обнаружили останки 9 советских солдат, при одном из которых нашли самодельный жетон. Уникальность находки заключается в том, что в жетоне оказалась информация о владельце. И это при том, что советские солдаты неохотно заполняли "смертные медальоны": это считалось плохой приметой. В прошлом артефакт принадлежал советскому солдату - Шиману Мошковичу Киршинбергу, уроженцу Польши. Подробнее мы писали ранее: Выборгские поисковики нашли останки 9 солдат и жетон на имя Шимана Киршинберга.

Из самых недавних заслуг выборгских поисковиков - обнаружение 85 советских воинов, павших в боях в июле 1944 года. Захоронение которых состоялось 12 сентября на мемориале "Петровка". Из всех захороненных удалось установить имена лишь пяти солдат.

Также с ребятами Гончаровской средней школы провели подробный инструктаж о мерах безопасности при проведении раскопок. И отметили, что самим их проводить ни в коем случае не следует, так как большинство снарядов все еще действующие и могут нанести непоправимый ущерб здоровью и жизни. Не менее внимательными стоит быть и в лесах Выборгского района, где почва все еще хранит память о военном времени. Особенно это нужно учитывать при розжиге костра в лесных массивах.

По окончании лекции школьники могли задать Алексею Штергуну свои вопросы, на которые поисковик дал развернутые ответы. В целом, вечер прошел увлекательно, и ребята попросили фаворитовца приехать к ним еще, чтобы те вновь могли узнать о новых находках времен Великой Отечественной.

Фото и материал: Piter.TV