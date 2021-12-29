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Форвард "Спартака" Николсон рассказал о своих целях в клубе

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По словам игрока, сильные морозы не помешают ему адаптироваться в Москве.

Нападающий "Спартака" Шамар Николсон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

24-летний ямаец перешел в "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" в декабре 2021 года. Николсон поблагодарил клуб за теплый прием, а также заявил, что ему понравился Москва. Также форвард заявил, что сильные морозы не помешают ему адаптироваться на новом месте.

Мои ближайшие цели - освоиться в команде и биться изо всех сил, чтобы "Спартак" поднялся как можно выше, где он и должен быть.

Шамар Николсон, нападающий "Спартака"

Ранее мы сообщали, что Жирков покинул "Зенит" и перешел в "Химки".

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow

Теги: фк спартак, футбольные трансферы, шамар николсон
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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