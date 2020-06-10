Forbes: Подлодка "Хабаровск" может изменить характер подводной войны

Иностранные эксперты ждут спуска подлодки на воду, который состоится в июне 2020 года.

Подлодка "Хабаровск" может изменить характер подводной войны. Об этом военный обозреватель заявил в новом материале американского журнала Forbes. Автор публикации отметил, что головная лодка проекта 09851 станет главной субмариной 2020-х годов. АПЛ оснащена "Посейдонами", в которых находятся ядерные боеголовки. В связи с этим западным странам придется искать достойный способ противодействия принципиальному новому боевому комплексу.

Напомним, что "Хабаровск" будет спущен на воду в конце июня 2020 года. Большая часть характеристик подлодки держится в секрете. Иностранные наблюдатели ждут спуска субмарины на воду, чтобы получить хоть какие-то новые сведения о проекте по внешнему виду подлодки.

В настоящее время эксперты пытаются отследить приготовления к появлению подлодки при помощи спутниковых снимков. В Forbes добавили, что "Хабаровск" может иметь много общего со стратегическими подлодками проекта "Борей".

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Видео: YouTube / Минобороны России