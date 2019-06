Фестиваль LocalsOnly! 2019

Необычный фестиваль для любителей не только музыки, но и спорта.

Фестиваль Locals Only 2019 - это место, где встречаются музыка и спорт. Он пройдет 29-го и 30-го июня. В порте "Севкабель" соберутся скейтеры, серферы, стритболисты, которые будут участвовать в соревнованиях, а также отечественные и зарубежные исполнители. Гости увидят известных хип-хоп артистов - Skepta, Denzel, Curry, Bhad Bhabie. Для любителей альтернативного рока выступят The Score, Walking On Cars и другие.

Место: Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

Возрастной ценз: 18+, до 18 лет сопровождение родителей до 18 лет обязательно

Фото: А. Ласковенкова vk.com/localsonlyfestival