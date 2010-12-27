ФСБ задержала двух сомалийцев на российско-финляндской границе

У иностранцев истек срок действия туристических виз. Однако возвращаться в родную страну они не желали и хотели незаконно попасть в страны Европейского Союза.

Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти поймало двух граждан Федеративной Республики Сомали (1994 и 1996 г.р.) на российско-финляндском участке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам сотрудников ФСБ, молодые люди хотели незаконно нарушить Государственную границу Российской Федерации.

Позднее было установлено, что у иностранцев истек срок действия туристических виз. Однако возвращаться в родную страну они не желали и хотели незаконно попасть в страны Европейского Союза.

По решению Выборгского городского суда граждане Республики Сомали были признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначили штраф с принудительным выдворением с территории России. Ранее Piter.TV писал о том, что петербургские бомбилы пообещали мигрантам жизнь в Евросоюзе и бросили их в лесу.

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