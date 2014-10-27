Еврейский Новый год (Рош ха-Шана) - 2017

Piter.TV расскажет когда наступит праздник Рош ха-Шана и какие традиции он за собой несет.

Рош ха-Шана - еврейский Новый год, который относится к числу самых важных иудейских праздников. Рош ха-Шана, в переводе с иврита означает "голова года", начинается в 1-й день месяца тишрей (по лунному иудейскому календарю), который по обычному календарю попадает на сентябрь или октябрь.

Этот праздник отмечают в течение двух дней. В этот период запрещена любая работа, кроме приготовления еды. В 2017 году празднование выпало на 21 и 22 сентября, а подготовка началась с 20 сентября вечером. Потому что в иудейском календаре отсчет суток ведется с вечера накануне, с захода солнца. Накануне праздника, принято изучать Торы (священное писание в иудаизме), а также читать специальные молитвы раскаянья.

По традиции, 10 дней после 1 дня праздника считается временем, когда Бог судит каждого человека. Такие дни называют "Страшными". Евреи в это время просят прощения у близких, анализируют свои поступки, а также желают друг другу быть вписанными в "Книгу жизни". В эту книгу Всевышний записывает имена праведных, которым позволено прожить следующий год. Праздник отличается тем, что его отмечают не в радости. У всех людей таится надежда на милосердие Всевышнего.

На протяжении всего праздника в синагоге читают специальные молитвы. Самым ярким моментом Рош ха-Шана считается обряд трубления в шофар - инструмент, который сделан из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге в ходе утренней молитвы, 100 раз в каждый из 2-х дней праздника. Звуки, которые издаются при этом призывают человека к раскаянию. "Трубный глас" слушают в положении стоя.

Перед 1-ым днем праздника и в ночь на 2-ой зажигают праздничные свечи. Обычно это делает это женщина, которая является хозяйкой дома. Если она сама не может зажечь свечи, вместо нее это делает супруг. Мужчина, который живет один, также должен зажигать свечи. Принято зажигать минимум 2 свечи. Девушки тоже исполняют данный обряд. Их этому учат родители примерно с 3-летнего возраста. Отметим, что дочь зажигает только 1 свечу и делает это раньше матери. В канун первого дня свечи зажигают за 18 минут до того, как зайдет солнце.

Трапеза предваряется кидушем - благословением праздника, которое произносится над бокалом вина или виноградным соком. Время вечернего кидуша начинается от появления на небе звезд и заканчивается на рассвете. Дневной кидуш исполняется днем, после молитвы, а также до заката. Во время вечерней трапезы, первой трапезы Рош ха-Шана, положено употреблять сладкое и не есть горькое, кислое и острое, а также орехи.