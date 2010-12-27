Представители синагоги: Евреи просили в молитвах Всевышнего, чтобы Он вернул нас в отстроенный Иерусалим

Накануне Дональд Трамп принял решение, которое вызвало бурную реакцию во всем мире.
Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Хотя предыдущие президенты обещали это сделать, они не смогли выполнить свое обещание. Сегодня я делаю это. Я считаю, этот шаг отражает как наилучшие интересы Соединенных Штатов Америки, так и стремление к миру между Израилем и палестинцами.
Дональд Трамп, Презтдент США
Piter.tv выяснил, как к этому относится представители еврейского народа, проживающие в Петербурге. Сложную ситуацию прокомментировали официальные представители Большой Хоральной Синагоги..
Иерусалим – место, где был построен Храм, где правили цари еврейского народа, где жили пророки. Даже после того, как евреи были изгнаны со Святой Земли, они никогда не теряли связи с Иерусалимом. На протяжении столетий ежедневно, по многу раз евреи повторяли в молитвах свою просьбу к Всевышнему о том, чтобы Он вернул нас в отстроенный Иерусалим. В наших святых книгах Иерусалим упоминается более 650 раз. То, что такая держава как США наконец-то признала Иерусалим столицей Израиля - это долгожданное событие, восстанавливающее справедливостиь.
Пресс-служба Большой Хоральной Синагоги Петербурга
Кроме того, в интервью каналу Piter.tv главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендел Певзнер рассказал, какие могут быть последствия из-за такого решения в спорах в Арабском мире. Певзнер считает, что в некоторых случаях однозначное решение помогает людям свежим взглядом посмотреть на ситуацию и сделать правильные выводы.
Мы надеемся, что представители арабского мира заново оценят ситуацию и осознают, что решение всех спорных вопросов возможно только мирными путями.
Главный раввин Петербурга М.-М. Певзнер
Фото: "ВК" - "Синагога и евреи * Петербург и окрестности"