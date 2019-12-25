Еще одна префектура в Японии вводит режим ЧС

Третья по счету японская префектура объявила о действии режима ЧС.

Еще одна префектура в Японии вводит режим чрезвычайной ситуации из-за роста численности новых пациентов с коронавирусом. На этот раз ограничения коснутся центральной префектуры Айти. Об этом днем 5 августа местным журналистам рассказал губернатор региона Хидэаки Омура. Глава префектуры отметил, что режим ЧС будет действовать с 6 по 24 августа.

Я призываю жителей Айти воздержаться от ненужных и несрочных перемещений, в том числе через границы префектуры в другие регионы Хидэаки Омура, губернатор префектуры Айти

Административный центр Айти располагается в городе Нагоя. Префектура находится в центральной части острова Хонсю. Население Нагоя составляет около 7,5 млн человек. В регионе действуют крупные промышленные производства.

Напомним, что ранее вводи режима ЧС объявили власти японских префектур Окинава и Миэ.

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