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За период аномальной жары утонуло два человека: вчера в пруду у Димитра жертвой стал еще один петербуржец
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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За период аномальной жары утонуло два человека: вчера в пруду у Димитра жертвой стал еще один петербуржец

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В Петербурге утонул еще один петербуржец.

Спасатели достали еще одного утопленника из пруда по улице Димитрова. Аномальная весенняя жара в Петербурге привела уже в двум смертям.

Тело мертвого жителя города вытащили в половину седьмого вечера 15 мая. О неприятной находке в правоохранительные органы сообщили очевидцы: они заметили бездвижно плывущее тело на гладе воды.

На внешний вид мужчине было около 35 лет. Его приметы: худощавое телосложение, темные короткие волосы и щетина на лице. На левом плече выбита татуировка в виде женского лица, а на правом - переплетающийся узор. В настоящее время труп направлен в морг для установления причин смерти. Однако, внешних признаков насильственной гибели эксперты не выявили.

Напомним, что о первом случае случайного утопления в сезон жары стало известно 13 мая. Жертвой стал 46-летний петербуржец.

Фото: Piter.tv

Теги: аномальная жара , пруд , сезон купания , улица димитрова , утопленник
Категории: Происшествия Новости СПб

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