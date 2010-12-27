Электронные трудовые книжки появятся у россиян с 2020 года

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

По данным новостного портала Evo-rus.com, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документы учета трудовой деятельности в новом формате появятся уже в январе следующего года.

Закон подразумевает получение сведений о профессиональной деятельности четырьмя способами, среди которых работник может выбрать тот, который ему наиболее удобен. Во-первых, это запрос через работодателя – последнего, у кого был нанят гражданин. Во-вторых, это региональные МФЦ, адреса отделений которых можно узнать на официальном сайте. В-третьих, через портал Государственных услуг или Пенсионный фонд.

О том, что в России вступают в силу новые правила учета трудовой деятельности, работники узнают от работодателей. Закон обязывает начальников поставить своих подопечных в известность о нововведениях до 30 июня.

Потребители вправе определить для себя комфортный формат учета – электронный или "классический" бумажный. Затем следует подать соответствующее заявление, до 31 декабря 2020 года. Если же у человека не было трудовой, то при первом ее оформлении с января 2021 года для учета будут оформляться только электронные документы.

Напомним, что согласно проведенным социальным опросам, инициативу пока поддерживают лишь треть россиян. Именно столько работников готовы отказаться от бумажных документов в пользу цифровых.

Фото: bukvaprava.ru