Эксперты назвали главные причины запрета на купание в Неве

Высокий уровень бактериального загрязнения, опасное течение и интенсивное судоходство делают реку непригодной для плавания.

Специалисты МЧС и природоохранных ведомств назвали основные причины, по которым купание в Неве остается под запретом. Как пояснили эксперты, река не соответствует санитарным нормам и представляет опасность для здоровья из-за сильного течения и высокого уровня загрязнения. Об этом сообщает КП в Санкт-Петербурге.

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году 93,1% проб воды из Невы не соответствовали санитарно-микробиологическим показателям. Росприроднадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций соединений меди, цинка и железа в 26 раз.

Нева никогда не рассматривалась как водоем для купания. Основные проблемы - это интенсивное судоходство, опасное течение и невозможность обеспечить безопасный рельеф дна. Михаил Страхов, заместитель председателя Комитета по природопользованию

Власти отмечают, что для улучшения экологического состояния реки необходимы совместные усилия с соседними регионами в рамках программы "Вода России", которая реализуется до 2030 года.

Фото: Piter.tv