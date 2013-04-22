Эксперт считает, что рекомендации властей Петербурга для бизнеса по QR-кодам могут противоречить закону

По словам правозащитника, сотрудники коммерческих организаций не в праве требовать у посетителей предъявить удостоверение личности.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга выпустил методические рекомендации для бизнеса по проверке QR-кодов и допуску посетителей в заведения города. Ответственному сотруднику предприятия предлагается отсканировать QR-код и проверить его подлинность, сверив с удостоверением личности. В интервью изданию "Питер ТВ" руководитель движения "Честный Петербург", правозащитник Никита Сорокин заявил, что данный документ имеет под собой спорное юридическое обоснование и более того — дискриминирует потребителя.

Чиновники фактически возлагают обязанности по проверке достоверности QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе на коммерческие организации Северной столицы. Для этого их работники будут просить горожан предъявлять идентифицирующие документы, которыми, в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, военный билет, а также свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет. В случае отказа в предоставлении документа посетителя не будут обслуживать.

Вечером 18 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении запрета на посещение общественных мест без персонального QR-кода или заменяющей его справки о вакцинации для иностранных граждан или медотвода. Также в период с 30 октября по 7 ноября в Северной столице будет действовать локдаун.

В беседе с корреспондентом "Питер ТВ" Никита Сорокин рассказал, что, согласно действующему законодательству РФ, коммерческие организации, такие как театры, кинотеатры, цирки, гостиницы, рестораны, кафе, не могут не пускать граждан вне зависимости от наличия или отсутствия у них QR-кода.

"Во-первых, организации не имеют права не пускать граждан, которые не имеют QR-кода. За это предполагается административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") за отказ потребителю в предоставлении товаров, работ и услуг, либо в доступе к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом. Даже основываясь на этой статье человек имеет право не показывать QR-код и его не имеют права не впускать в организацию", — обратил внимание правозащитник.

По словам собеседника издания, согласно статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года, сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

"Сам QR-код, само понимание, вакцинирован человек или нет, — это уже врачебная тайна. Если гражданину делают прививку, значит в его отношении произошло медицинское вмешательство и его здоровье изменилось", — объяснил Сорокин.

Руководитель движения "Честный Петербург" добавил, что существует Федеральный закон "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006 года, в частности — статья 6 (Условия обработки персональных данных), статья 7 (Конфиденциальность персональных —данных) и статья 10 (Специальные категории персональных данных). По мнению эксперта, если человек, к примеру, даст согласие представителю организации на проверку своего QR-кода, а затем придут проверяющие из Роспотребнадзора и сотрудник подтвердит, что гражданин здоров, то это уже может квалифицироваться, как нарушение закона о персональных данных.

"То есть, сейчас Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, осознанно или нет, я не знаю, фактически подталкивает коммерческие организации на возможное нарушение закона. Все вот это постановление, которое выпущено по поводу QR-кодов, является диксриминирующим потребителя", — считает эксперт.

По словам правозащитника, сотрудники коммерческих организаций не в праве требовать у посетителей предъявить удостоверение личности. Он подчеркнул, что по логике чиновникам для начала необходимо было внести соответствующие изменения в федеральное законодательство РФ, тогда подобные методические рекомендации имели бы юридически более серьёзное боснование.

"Любое постановление, которое выпускается, не должно противоречить действующему законодательству. Сначала нужно менять федеральный закон, а затем уже придумывать региональные какие-то", — подытожил Никита Сорокин.

Ранее сообщалось, что введение Смольным системы QR-кодов и временного локдауна провоцирует у петербургских бизнесменов "невроз", поскольку подобные меры влекут за собой неминуемое снижение посещаемости заведений города и падение прибыли.