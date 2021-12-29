Движение трамвая №56 на проспекте Стачек восстановят 24 января

Трамваи №56 вернутся на привычный маршрут с утра понедельника.

Со следующего понедельника, 24 января, трамвай №56 возвращается на привычный маршрут, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Так, с 5:30 утра маршрут проляжяет от конечной станции "Северная верфь" по Корабельной улице, Кронштадской улице, проспекту Стачек, улицы Маршала Казакова до конечной станции "Улица Маршала Казакова".

Напомним, на проспекте Стачек досрочно открыли трамвайное движение. Трамвай №52 пройдет от завода "Северная верфь" до железнодорожной станции "Сосновая Поляна".

Фото: Piter.tv