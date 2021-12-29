На проспекте Стачек досрочно открыли трамвайное движение

Трамвай №52 пройдет от завода "Северная верфь" до железнодорожной станции "Сосновая Поляна".

В понедельник, 17 января, в пресс-службе "Горэлектротранс" рассказали Piter.tv, что на проспекте Стачек с 18 января досрочно открываются трамвайные пути на участке от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта.

Так, трамвай №52 проследует от завода "Северная верфь" по Корабельной улице до Кронштадской улице, по проспекту Стачек, проспекту Маршала Жукова, проспекту Ветеранов, улице Летчика Пилютова (обратно по улице Пограничника Гарькавого и проспекту Ветеранов), проспекту Народного Ополчения до железнодорожной станции "Сосновая Поляна".

Фото: Piter.tv