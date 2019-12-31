Две клушицы напали на беркута

В Швейцарии мелкие птицы героически отогнали хищного беркута.

Две бесстрашные клушицы напали на беркута. Об этом сообщили журналисты из Newsflare со ссылкой на очевидцев. Жителям швейцарских Альп удалось записать на видео момент нападения мелких птиц на крупного хищника. Преследователи не отставали от беркута, пока тот не покинул территорию. Специалисты считают, что таким образом пара защищала собственное гнездо.

Напомним, что клушицы (красноклювые альпийские вороны) живут на возвышенностях Евразии, Северной Африки, а также в горах. Птицы достигают длины в 36-42 сантиметра. Беркуты вдвое длиннее (могут быть до 93 сантиметра).

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Видео: newsflare.com