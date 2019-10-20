Два российских парка получили престижную международную премию

Парки в Казани и Краснодаре отмечены жюри International Large Urban Parks Awards

Названы лучшие парки мира, появившиеся на планете за последние несколько лет. Результаты премии International Large Urban Parks Awards были оглашены на торжественной церемонии в Казани. В топ лучших парков вошли произведения ландшафтного дизайна и урбан-архитектуры в Краснодаре и Казани, об этом сообщает "Российская газета".

Два российских парка получили международную премию International Large Urban Parks Awards. Среди победителей - казанский парк "Лебяжье" и городской парк Краснодара. Золотым призером премии Urban Parks Awards стал парк Bosque de Chapultepec в Мексике "Серебро" у новозеландского Shakespear Regional Park.

Оба российских объекта можно назвать не имеющими аналогов. Так, краснодарский парк и раньше отмечали престижными архитектурными премиями. А в ходе создания казанского парка "Лебяжье" было восстановлено историческое озеро, исчезнувшее в 90-е годы.

Фото: Pixabay.com