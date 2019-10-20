Два российских парка получили престижную международную премию

Названы лучшие парки мира, появившиеся на планете за последние несколько лет. Результаты премии International Large Urban Parks Awards были оглашены на торжественной церемонии в Казани. В топ лучших парков вошли произведения ландшафтного дизайна и урбан-архитектуры в Краснодаре и Казани, об этом сообщает "Российская газета".
Два российских парка получили международную премию International Large Urban Parks Awards. Среди победителей - казанский парк "Лебяжье" и городской парк Краснодара. Золотым призером премии Urban Parks Awards стал парк Bosque de Chapultepec в Мексике "Серебро" у новозеландского Shakespear Regional Park.
Оба российских объекта можно назвать не имеющими аналогов. Так, краснодарский парк и раньше отмечали престижными архитектурными премиями. А в ходе создания казанского парка "Лебяжье" было восстановлено историческое озеро, исчезнувшее в 90-е годы.
Фото: Pixabay.com
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