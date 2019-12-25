Древности музея "Тапан" в Эрмитаже

Выставка пройдет до 4 октября.

Уникальная коллекция покажет кспонаты начиная с самого раннего периода зарождения армянской государственности, демонстрирующие всё богатство ее истории.

Слово "тапан" в переводе с армянского языка значит "ковчег". Можно сказать, что "тапан" – хранитель истории и культуры как Армении, так и всего человеческого культурного наследия. Посетители смогут посмотреть на экспонаты дохристианского периода и христианские реликвии из основной экспозиции музея "Тапан". Например, бронзовые ножи и глиняный сосуд из Урарту; рукописные и печатные книги.

Цена:400 рублей, для детей до 18 лет вход свободный.

Где: Дворцовая наб., 32

Фото: hermitagemuseum.org