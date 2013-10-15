Дорожники Ленобласти встретили первый снегопад

Дорожники призывают автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

В среду, 24 ноября, дорожные службы Ленинградской области с ночи продолжают работу в усиленном режиме. От мокрого снега и наледи они очистили почти 5 тыс. "квадратов" трасс.

Отмечается, что на обработку покрытия использовали почти 150 тонн чистой соли, и это еще не конец. На данный момент на магистралях трудится до 100 единиц специальной техники.

Водителей предупредили об опасности: скоро снегопад сменит дождь, а в каких-то районах может подняться метель. Порывы ветра достигнут до 17 метров в секунду. Наиболее сложная обстановка ожидается в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Там высота свежевыпавшего снега может достигать пяти сантиметров.

Фото: Piter.tv