Директор школы Олимпийского резерва получил срок за пропуски тренировок

Пользуясь своим служебным положением мужчина начислял себе поверх зарплаты денежные средства за тренерскую деятельность, которую осуществлять не собирался.

3 апреля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении директора СПб ГБОУДО для детей специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва №1 Центрального района СПб.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, подсудимый, занимая одну должность, начислял себе заработную плату и за тренерскую деятельность. Однако учащиеся так и не получили мастер классов от директора. Между тем мужчина с почти два года работал по приказу "О разрешении внутреннего размещения".

В ходе следствия было установлено, что за указанный промежуток времени, подсудимый заработал на несуществующих занятиях 222 592 рубля. Петербуржец признал свою вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным сроком 2,5 года.

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