Петербурженке отказали в проведении уличного концерта в месте, которое она согласовала со Смольным

Администрация Московского района в своём отказе сослалась на КГИОП.

Петербурженка получила отказ на проведение уличного выступления музыкального коллектива "Дуэт Кавер-Солнце" в парке Победы, несмотря на присутствие указанной локации в санкционированном перечне для проведения концертов. Об этом сообщила "Фонтанка".

Заявка на концерт была направлена администрации Московского района посредством сайта "Культура Петербурга". 19 апреля местные чиновники отказали девушке, сославшись на КГИОП, который якобы не согласовал указанную точку с городом. Кроме того, отказ обосновали использованием звукоусиливающей аппаратуры.

В ближайшее время место в парке Победы удалят из списка точек, разрешённых для уличных музыкантов. Ранее для таких мест утвердили специальные критерии.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)