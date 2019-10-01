В Кудрово возведут детский сад на 110 мест

За строительство будет отвечать ГК Setl City, которая заключила соглашение с правительством региона.

Госстройнадзор 47-ого региона выдал разрешение на строительство детского сада на 110 мест в Кудрово. Соответствующее соглашение заключили Правительство Ленинградской области и ГК Setl City. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Садик на 6 групп для тебя от 1,5 до 7 лет построят вместо парковки у Кудровского ручья на Столичной улице. Это будет трехэтажное здание, внутри которого расположат залы для проведения музыкальных, физкультурных занятий и кружков, а также пищеблок, производительность которого составит 1114 блюд в сутки, и медблок.

За год госсстройнадзором Ленобласти были выданы разрешения на строительство 15-ти соцобъектов. Кроме того, в эксплуатацию введены 4 детских сада, 8 школ, 3 спортивных и 2 медицинских учреждения.

Ранее мы сообщили о том, что в Юнтолово введён в эксплуатацию многоквартирный дом с детским садом.

Фото: Piter.TV