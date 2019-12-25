В Юнтолово введён в эксплуатацию многоквартирный дом с детским садом

В дошкольном образовательном учреждении предусмотрено 6 групповых ячеек. Всего садик рассчитан на 120 мест.

Компании-застройщику ООО "РСТИ на Глухарской" выдано разрешение на ввод многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом на 120 мест в Юнтолово. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Строительство объекта по адресу: Планерная улица, дом 91, корпус 2, строение 1 велось в рамках проекта ЖК "Нью Тайм". Садик площадью 2 тыс. 549 кв.м. с шестью групповыхми ячейкам на 20 человек каждая расположен на двух нижних этажах.

Для дошкольников оборудовали медицинский и пищевой блоки, универсальный зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, а также помещение для хранения спортивного инвентаря и музыкальных принадлежностей. Территория учреждения изолирована от жилого корпуса, оборудована отдельными входами и выходами. Также предусмотрены шумозащитное ограждение и и несколько игровых площадок.

Передача учреждения в собственность города уже началась.

Ранее мы сообщили о том, что на территории ЖК "Чистое небо" построили шестой детский сад.

Фото: Пресс-служба Смольного