На территории ЖК "Чистое небо" построили шестой детский сад

Объект в Приморском районе разрешили вводить в эксплуатацию.

Застройщиком выступает ООО "СК "Каменка" (Setl Group). Объект рассчитан на 140 мест, сообщили на портале "Строительный Петербург".

Ранее компания уже построила пять детских садов на 930 мест. Новое трехэтажное здание общей площадью 2980 кв. метров расположено во дворе квартала жилого комплекса. На территории прошло благоустройство, для детей оборудованы 6 игровых площадок с теневыми навесами и спортивными зонами.

Детский сад рассчитан на 6 групп, в том числе ясельные на 40 мест. Также в учреждении сделан бассейн размером 6 на 3 метра, игровые комнаты, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет для кружков и развивающих занятий, лифт для перевозки маломобильных посетителей. Здание оснастили в соответствии с современными стандартами.

Объект передадут в собственность Петербурга.

Фото: Setl Group