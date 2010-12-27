Город оплатит детям воинов ВОВ дорогу к местам захоронения родителей

Более того, долгая дорога может быть подкреплена бесплатным бронированием помещения для ночевки вдали от дома.

На заседании комитета по законодательству сегодня, 27 сентября, поддержали законопроект об изменениях в Социальном кодексе Петербурга, сообщается в пресс-службе собрания. Идею внесли депутаты Мария Щербакова, Юрий Бочков и Денис Четырбок.

Согласно документу, предлагается обеспечить социальную поддержку детям погибших или умерших от полученных ранений участников Великой Отечественной войны. Идея заключается в том, чтобы оплатить расходы на проезд к местам гибели или захоронения родителей, а также расходов по бронированию и найму жилого помещения, если дорога к могилам долгая и нужно переночевать вдали от дома.

Деньги на сопровождение детей воинов будут выплачиваться из бюджета города в размере стоимости проезда до захоронений и обратно, но не более 25 тысяч рублей. Стоимость проживания ограничивается пятью тысячами рублей один раз в год.

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