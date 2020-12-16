Депутаты Петербурга попросили главу ФСБ начать расследование об отравлении Навального

Оппозиционный политик, по его мнению, знает, кто пытался его убить.

Трое депутатов Законодательного собрания Петербурга обратились к директору ФСБ Александру Бортникову с требованием проверить причастность ведомства к отравлению Алексея Навального. Документ в социальных сетях опубликовал Борис Вишневский.

Также под обращением подписались депутаты Максим Резник и Михаил Амосов.

Мы опираемся на пункт 2 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса, которая обязывает проверять сообщения о преступлении, распространенные в СМИ. В данном случае речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 277 УК РФ — "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность". написал Вишневский.

Речь идет о расследовании изданий The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии Фонда борьбы с коррупцией. В видео, выложенным на YouTube Навальный называет имена тех, кто, по мнению расследователей, имел отношение к попытке его убийства в Томске.

Фото: Youtube/Алексей Навальный