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Дед Мороз и Снегурочка уже провели новогодний утренник в детсаду Приморского района
Сегодня, 14:55
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Дед Мороз и Снегурочка уже провели новогодний утренник в детсаду Приморского района

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С утра местные жители заметили торжество, которое проходило на площадке одного из детских садов.

В середине ноября Дед Мороз и Снегурочка решили провести в детском саду Приморского района новогодний утренник. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях 17 ноября. 

С утра местные жители заметили торжество, которое проходило на площадке одного из детских садов. На площадке установили наряженную ель, вокруг которой дети, воспитатели и Дед Мороз со Снегурочкой водили хоровод, также новогодний праздник не обошелся без конкурсов. 

Тем временем в Петербурге во всю готовятся к предстоящему Новому году: начали украшать город, на Гостином дворе зажгли подсветку, Смольный же потратит на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей. Ранее мы писали, что ярмарка на Манежной площади ограничит движение транспорта.

Фото: Telegram / Мегаполис; pexels.com

Теги: дед мороз, новогодний утренник, снегурочка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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