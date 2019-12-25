В DEA внесли изменения в разрешение строительства российского газопровода.

Дания разрешила достроить "Северный поток – 2" новыми судами. В сообщении энергетического государственного агентства (DEA) значится разрешение Nord Stream 2 AG на продолжение проекта с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG решило, что внести изменения в условия использования трубоукладочных судов с динамическим позиционированием в разрешении на строительство "Северного потока 2" пресс-служба энергетического регулятора Дании

Напомним, что разрешение на строительство газопровода на территории Дании власти выдали 30 октября 2019 года. Оставшаяся часть достройки проекта проходит за пределами зоны, в которой не рекомендуется использовать корабли с якорным позиционированием. Эта позиция связана с рисками, возникшими из-за ранее затопленных в акватории запасов химического оружия.

Способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца.