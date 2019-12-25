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Дания разрешила достроить "Северный поток – 2" новыми судами
Сегодня, 12:27
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lesjasap

Дания разрешила достроить "Северный поток – 2" новыми судами

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В DEA внесли изменения в разрешение строительства российского газопровода.

Дания разрешила достроить "Северный поток – 2" новыми судами. В сообщении энергетического государственного агентства  (DEA) значится разрешение Nord Stream 2 AG на продолжение проекта с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. 

DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG решило, что внести изменения в условия использования трубоукладочных судов с динамическим позиционированием в разрешении на строительство "Северного потока 2"

пресс-служба энергетического регулятора Дании

Напомним, что разрешение на строительство газопровода на территории Дании власти выдали 30 октября 2019 года. Оставшаяся часть достройки проекта проходит за пределами зоны, в которой не рекомендуется использовать корабли с якорным позиционированием. Эта позиция связана с рисками, возникшими из-за ранее затопленных в акватории запасов химического оружия.

Способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца.

Теги: dea, дания, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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