На Гороховой улице сбили пешехода на "зебре"

Вечером 24 апреля пешеход попал под колеса автомобиля в центре Петербурга. Момент ДТП попал на камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел на Гороховой улице, 63 в 20:26. Петербуржец переходил дорогу по "зебре", когда его сбила машина. Судя по кадрам, пострадавший остался жив и смог подняться. Ему помогли водитель авто и прохожие.
Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с аварии на мосту Александра Невского.
Видео: Piter.TV
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