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На Гороховой улице сбили пешехода на "зебре"

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Ни пешеход, ни водитель не заметили друг друга.

Вечером 24 апреля пешеход попал под колеса автомобиля в центре Петербурга. Момент ДТП попал на камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел на Гороховой улице, 63 в 20:26. Петербуржец переходил дорогу по "зебре", когда его сбила машина. Судя по кадрам, пострадавший остался жив и смог подняться. Ему помогли водитель авто и прохожие. 

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с аварии на мосту Александра Невского. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, дтп на зебре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Горбунов Ваня
Сегодня 23:11

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