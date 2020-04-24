На Гороховой улице сбили пешехода на "зебре"

Ни пешеход, ни водитель не заметили друг друга.

Вечером 24 апреля пешеход попал под колеса автомобиля в центре Петербурга. Момент ДТП попал на камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел на Гороховой улице, 63 в 20:26. Петербуржец переходил дорогу по "зебре", когда его сбила машина. Судя по кадрам, пострадавший остался жив и смог подняться. Ему помогли водитель авто и прохожие.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с аварии на мосту Александра Невского.

Видео: Piter.TV