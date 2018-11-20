Что произошло в Петербурге 4 февраля

Piter.tv подготовил видео подборку главных происшествий в городе на Неве за последние 24 часа.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге:

1. На "Коле" "Нива" протаранила "КАМАЗ": двое погибли. Инцидент произошел на 208 километре трассы. По данным представителей ГИБДД по региону, водитель "ВАЗ 2131" направлялся от Санкт-Петербурга. В какой-то момент он не справился с управлением и скатился на полосу встречного движения. Там шофер ударил транспортное средство об "КАМАЗ" с полуприцепом. Виновник аварии и его пассажир скончались на месте.

2. В Рыбацком прорвало трубопровод с кипятком: двор на Караваевской в пару. В ночь на 4 февраля петербуржцы рассказали о серьезной коммунальной аварии, произошедшей в районе Рыбацкого. По данным очевидцев, проезжую часть по проспекту Обуховской обороны и ближайших дворов заволокло паром. Причиной местного "Сайлент Хилла" стал прорыв трубопровода с кипятком.

3. Плохая уборка снега привела к транспортному коллапсу на Мурзинской улице. На записи видно, что на узкой дороге скопились десятки авто. В пробке стоят большегрузы и другие машины. Чтобы объехать затор, некоторым водителям приходится выезжать на тротуар. В свою очередь пешеходам приходиться отбегать в сторону, чтобы не попасть под колеса движущихся автомобилей.

4. Глыба снега едва не покалечила мужчину на Выборгской набережной. Вечером 3 февраля возле дома №20 на Выборгской набережной произошло ЧП, которое едва не переросло в трагедию. Жителю Петербурга удалось избежать тяжелых травм благодаря быстрой реакции. На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, что петербуржец едва не стал жертвой глыбы снега, упавшей неожиданно с крыши здания.

5. Автобус застрял в снегу на улице Демьяна Бедного. автобус буксует колесами в сугробе, который образовался на обочине. Пассажиры начинают покидать транспортное средство, не дожидаясь решения проблемы. По словам очевидцев, вставший на остановке транспорт мешает другим участникам движения.

6. Ногу рабочего засосало под мусоровоз на улице Кораблестроителей. Как стало известно нашему изданию, рабочий не смог выбраться самостоятельно из плена большегруза. На записи видно, как мужчине помогают выбраться спасатели. В настоящий момент мужчину спасли, его осматривают медики.

Видео: Piter.tv