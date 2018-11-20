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На "Коле" "Нива" протаранила "КАМАЗ": двое погибли

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В причинах инцидента разбираются представители закона.

Вечером 3 февраля на автодороге "Кола" произошло серьезное столкновение грузовых автомобилей. Инцидент произошел на 208 километре трассы.

По данным представителей ГИБДД по региону, водитель "ВАЗ 2131" направлялся от Санкт-Петербурга. В какой-то момент он не справился с управлением и скатился на полосу встречного движения. Там шофер ударил транспортное средство об "КАМАЗ" с полуприцепом. Виновник аварии и его пассажир скончались на месте. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств трагедии.

Фото и видео: пресс-служба ГИБДД по региону.

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Теги: авария, ваз 2131, грузовик, камаз, кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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