На "Коле" "Нива" протаранила "КАМАЗ": двое погибли

В причинах инцидента разбираются представители закона.

Вечером 3 февраля на автодороге "Кола" произошло серьезное столкновение грузовых автомобилей. Инцидент произошел на 208 километре трассы.

По данным представителей ГИБДД по региону, водитель "ВАЗ 2131" направлялся от Санкт-Петербурга. В какой-то момент он не справился с управлением и скатился на полосу встречного движения. Там шофер ударил транспортное средство об "КАМАЗ" с полуприцепом. Виновник аварии и его пассажир скончались на месте.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств трагедии.

Фото и видео: пресс-служба ГИБДД по региону.