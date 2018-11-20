Ногу рабочего засосало под мусоровоз на улице Кораблестроителей

Мужчине потребовалась помощь спасателей.

Днем 4 февраля во дворе дома №42/1 по улице Кораблестроителей работнику мусорных перевозок потребовалась помощь спасателей. По словам очевидцев, во время уборки снега ногу мужчины засосало под колесо мусоровоза. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Как стало известно нашему изданию, рабочий не смог выбраться самостоятельно из плена большегруза. На записи видно, как мужчине помогают выбраться спасатели. В настоящий момент мужчину спасли, его осматривают медики.

Ранее мы писали, что автобус застрял в снегу на улице Демьяна Бедного.

Видео: Piter.TV