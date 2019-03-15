Что произошло в Петербурге 15 марта

Piter.tv подготовил для вас подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

Все ДТП и ЧП в Петербурге 15 марта:

1. В Выборгском районе в результате ДТП с участием двух грузовиков скончался один из водителей. Несчастье произошло на 76 км а/д Скандинавия. Известно, что водитель мужчина, возраст которого в настоящее время уточняется, во время управления грузовым а/м с полуприцепом не смог справиться с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым а/м МАЗ (бензовоз).

2. В Приморске произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Сегодня, 15 февраля, примерно в 10:20, в городе Приморске Выборгского района Ленинградской области произошла авария с участием рейсового автобуса. Информация об этом появилась от очевидцев на странице паблика соцсети "ВКонтакте"

3. На Невском проспекте заметили пять пожарных машин и реанимацию. Очевидцы рассказали, что никакого дыма из здания не идет. Сами спасатели сообщили, что никакого пожара в этом месте нет, однако цель своего присутствия обозначить отказались. Горожане предположили, что здесь могут проходить учения.

4. Съемки сериала на Малой Конюшенной переполошили горожан. Интернет-пользователи устроили бурную дискуссию, когда увидели съемочный процесс. Некоторые предположили, что в центре города идет работа над новой частью фильма "Брат". Другие подумали, что снимается очередной сериал с детективным сюжетом. По предварительным данным, здесь ведутся съемки сериала "Невский" Михаила Вассербаума.

5. Видео: На набережной Макарова упавший с крана груз угодил в BMW. По словам свидетелей, инцидент случился на набережной Макарова в сторону моста Бетанкура. Упавший со строительного крана груз угодил прямо в "БМВ". На кадрах видно, что пострадавший автомобиль продолжил движение и остановился недалеко от места происшествия. Подробности случившегося уточняются.