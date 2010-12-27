В Выборгском районе в результате ДТП с участием двух грузовиков скончался один из водителей

Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность и возраст скончавшегося мужчина.

Сегодня, 15 февраля, примерно в 07:30 в Выборгском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате аварии один водителей скончался на месте.

Несчастье произошло на 76 км а/д Скандинавия. Известно, что водитель мужчина, возраст которого в настоящее время уточняется, во время управления грузовым а/м с полуприцепом не смог справиться с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым а/м МАЗ (бензовоз).

В результате аварии водитель бензовоза из-за полученных травм погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность и возраст скончавшегося мужчина. По данному факту ведется расследование.

В связи с ДТП движение перекрыто от 70 км по 82 км а/д Скандинавия. По данному факту проводится проверка.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по С-Пб и ЛО