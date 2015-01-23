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Что известно об обстреле Шебекино

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за атаки украинскими войсками на город. ВСУ целились по местам, где было много людей.

В пятницу, 21 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино вспыхнул лакокрасочный завод из-за прямого попадания снаряда. В результате ЧП пострадала женщина, ее доставили в больницу. Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

Сегодня, 22 октября, начался масштабный обстрел Шебекино со стороны ВСУ. Снарядами и минами противник бил по магазинам, электростанции, соцобъектам. К 13:00 стало известно, что в результате атаки пострадали 5 мирных жителей. 

Был в Муроме. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным даннымя, пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана.

Вячеслав Гладков, губернатор  Белгородской области

В приграничном городе началась эвакуация. Шебекинцы получили от МЧС сообщения-оповещения об обстреле. Их призвали взять необходимые вещи и спуститься в подвал или другое укрытие.  Людей попросили не выходить на улицу. 

В 13:47 стало известно, что из-за действий украинской армии пострадали 11 мирных жителей Шебекино. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Чуть позже губернатор узнал, что погибли еще два человека – отец и его сын-школьник.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что во время обстрелов пострадали 14 человек. Из них пятеро лежат в больнице. Двум пострадавшим сделают операции. 

Добавим, что из-за ЧП в Шебекино произошли проблемы с отоплением и подачей горячей воды, жители остались без электричества. Сейчас удобства вернули. 

Следственный комитет начал расследование. Правоохранители установят  обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц  дадут правовую оценку.

Добавим, что в Белгородской области уже устанавливают защитные сооружения. Гладков с сегодняшнего дня и до 6 ноября продлил срок действия "желтого" уровня террористической опасности.

Фото, видео: Telegram / Shot

Теги: взрывы, обстрел, шебекино
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Картина дня,

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