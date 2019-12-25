Во время обстрела ВСУ города Шебекино погибли два человека

На данный момент лечение получают 11 человек. Известно, что четверо из них получили серьезные увечья.

Во время обстрела Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя. Об этом в своем tg-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков сегодня, 22 октября.

Пострадавших доставили в больницу. На данный момент лечение получают 11 человек. Известно, что четверо из них получили серьезные увечья.

Во время обстрела вспыхнули здания. Пожар удалось потушить. Сейчас спасатели занимаются проливкой и разборкой конструкций.

В городе восстановили подачу воды, тепла и электричества.

Ранее на Piter.tv:в Белгородской области горел лакокрасочный завод после обстрела ВСУ.

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