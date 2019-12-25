  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время обстрела ВСУ города Шебекино погибли два человека
Сегодня, 17:10
113
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во время обстрела ВСУ города Шебекино погибли два человека

0 0

На данный момент лечение получают 11 человек. Известно, что четверо из них получили серьезные увечья. 

Во время обстрела Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя. Об этом в своем tg-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков сегодня, 22 октября.

Пострадавших доставили в больницу. На данный момент лечение получают 11 человек. Известно, что четверо из них получили серьезные увечья. 

Во время обстрела вспыхнули здания. Пожар удалось потушить. Сейчас спасатели занимаются проливкой и разборкой конструкций.

В городе восстановили подачу воды, тепла и электричества.

Ранее на Piter.tv:в Белгородской области горел лакокрасочный завод  после обстрела ВСУ.

Фото: Telegram / Shot

Теги: всу, погибли люди, спецоперация, шебекино
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии