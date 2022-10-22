Белгородский губернатор Гладков: пять человек пострадали в Шебекино в результате обстрела

Повреждена гражданская инфраструктура в Шебекино.

Пять человек получили ранения при обстреле города Шебекино в Белгородской области. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник добавил, что лично заметил дым, когда выезжал из села Муром. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались ракетным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. С 11 апреля местные власти ввели на территории "желтый" уровень террористической опасности.

В Киевской, Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы.

Фото и видео: Teleram / SHOT