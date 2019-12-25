В ряде вузов Петербурга уменьшилось число первокурсников

При этом количество бюджетных мест в магистратуре ИТМО превышает 2000 человек.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в Петербурге уменьшилось число первокурсников в ряде вузов. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комиссии по координации приема в вузы совета ректоров Северной столицы и Ленобласти Анатолий Оводенко.

Отмечается, что сокращения связаны с решениями, которые приняли сами вузы. Например, в Университете ИТМО уменьшилось количество мест на программы бакалавриата и специалитета. теперь в учебном заведении число таких бюджетных мест немного превышает 1000 человек.

Оводенко отметил, что при этом в городе заметно увеличился приём во все медицинские вузы, в том числе на бюджетные места.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны самые востребованные специальности в вузах Петербурга в этом году.

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