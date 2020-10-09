Более 30% петербургских учителей не против дистанционного обучения

Среди учителей проводился опрос на этот счет.

В Петербурге более 30% педагогов готовы к дистанционному обучению. Об этом в эфире программы "Итоги дня" на телеканале "78" сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Среди учителей проводился опрос на этот счет. В основном за такой формат голосовали учителя школ, где обучение с использованием удалённых технологий используется достаточно активно.

Дистанционное обучение при этом хорошо дается старшеклассникам, а вот ученикам начальных классов с этим сложнее. С ними нужно общаться, разговаривать и играть. при этом родители оказались менее готовы к дистанционному обучению, чем учителя. За переход на временный удаленный формат обучения проголосовали 8% опрошенных. За уход на полноценный дистанционный режим всех классов и школ не отдал свой голос никто.

Студентов ЛЭТИ переводят на "дистанционку" из-за распространения коронавируса.

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