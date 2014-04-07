Названа причина роста цен на все продукты

Цены на продовольственные товары выросли из-за биотоплива.

Одной из причин роста цен на практически все продукты является биотопливо, в частности растительное топливо. Его производством стали заниматься крупные энергокомпании, сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, ощутимый вклад в рост стоимости продуктов питания вносит спрос на бобы, кукурузу и некоторые другие культуры со стороны производителей растительного топлива. Кроме того, во всех странах продукты питания могут стать еще дороже из-за борьбы с изменением климата. Получается, что объемы топлива наращиваются благодаря переработке растительных и животных жиров. Используют для этого также зерновые, бобовые и сахар.

Как сообщает Bloomberg, за год кукуруза подорожала в два раза из-за высокого спроса на соевое и пальмовое масла. Кроме того, подорожал сахар, корм для животных, шоколад и другие продукты питания. Цены стали рекордными за последние семь лет.

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