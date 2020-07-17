Бывшие друзья-блогеры Хованского наняли адвокатов

Коллеги по цеху выразили надежду, что все обойдется. Адвокатам не удалось попасть к Хованскому, но они будут присутствовать на суде.

Накануне, 9 июня, стало известно о задержании петербургского видеоблогера, рэпера и стендап-комика Юрия Хованского. Блогера задержали дома и доставили в отдел, где он дал показания и раскаялся в содеянном.

Хованскому вменяют ч.2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") из-за песни десятилетней давности, которую он исполнил на стриме Андрея Нифедова перед группой нацистов. По воспоминаниям друга Хованского Антона Власова, инцидент был исчерпан еще в 2014 году.

Тем же вечером на ситуацию отреагировал ряд публичных личностей, в том числе коллеги по цеху и бывшие друзья. Блогер Юлик в своем telegram-канале выразил надежду, что Хованский "расплатится штрафом и публичным извинениями, а не 8ью годами за свою, конечно бесчеловечную, песню-провокацию как за ошибку молодости".

Через несколько часов Юлик оповестил аудиторию, что подключил к делу юристов, которые попытались пробраться к задержанному и в итоге написали адвокатские ордеры, поскольку с Хованским им встретиться не дали.

Ранее мы писали, что меру пресечения Хованскому выберут в три часа дня.

Фото: Юлик / telegram; Юрий Хованский/ Вконтакте