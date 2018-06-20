Биржевому мосту исполнилось 125 лет

Биржевой мост соединяет Стрелку Васильевского острова и Петроградскую сторону.

В Петербурге 9 апреля ровно 125 лет назад появился соединивший Стрелку Васильевского острова и Петроградскую сторону Биржевой мост. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотрест".

Изначально мост, который открыли 9 апреля 1894 года был изготовлен из дерева. Этот мост был необходим, так как людям приходилось переправляться на берег Стрелки с помощью Мытнинского лодочного перевоза. Построить мост там раньше было невозможно, так как по реке проходил торговый путь и мост стал бы помехой для прохода судов. Позже порт был переведен на Гутуевский остров.

Проектированием мост занимался инженер Николай Мазуров. Мост длиной 328 метров и шириной в 21 метр был 25-пролетным, балочно-подкосный, двукрылый разводной пролет длиной 14 метров. В те годы мост разводили с помощью лебедок.

В 1957-1960 появился Биржевой мост такой, каким мы его знаем сейчас. Пятипролетное сооружение из металла в длину составляло 239 метров и 27 метров в ширину, имело двукрылый разводной пролет посередине. Откатно-раскрывающаяся система моста не имеет аналогов в мире.

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Фото: Мостотрест