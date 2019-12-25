Билл Гейтс назвал удручающими конспирологические теории о его связи с COVID-19. Основатель компании Microsoft заявил об этом в интервью для американского телеканала CNN. Он прокомментировал слухи о его причастности к распространении коронавируса в мире.
Все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин
Билл Гейтс, основатель компании Microsoft
Предприниматель напомнил, что сейчас общество в социальных сетях ищет простое объяснение, почему в мире появилась пандемия коронавируса, создавшая "удручающую комбинацию". Гейтс добавил, что вместе с супругой Мелиндой жертвует большие средства на борьбу с распространением инфекции. Фонд Гейтсов выделил на эти нужды уже 250 млн долларов.
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества.
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