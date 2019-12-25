Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего Байдена

Об истории афганского переводчика стало известно благодаря The Wall Street Journal.

Белый дом пообещал вывезти афганского переводчика, спасшего американского президента Джо Байдена. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне рассказал официальный представитель администрации Джен Псаки. Ранее в СМИ заметили, что житель Афганистана, который работал с Байденом, не успел покинуть страну до выхода оттуда военнослужащих США.

Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю... Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе. Именно это мы намерены сделать. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее авторы издания The Wall Street Journal опубликовали статью об афганце, который сопровождал Джо Байдена в его поездке по АФганистану 13 лет назад, когда действующий президент США занимал только пост сенатора. Мужчина помог американцу, когда вертолет совершил вынужденную экстренную посадку из-за снежного бурана. В настоящее время этот герой скрывается от членов радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Псаки: США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу работы аэропорта Кабула.

Фото: Белый дом