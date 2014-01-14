Карин Жан-Пьер прокомментировала визит главы Украины на оборонный завод в США.

Инициатива посещения лидером киевского режима Владимиром Зеленским завода по производству боеприпасов, расположенного в американском штате Пенсильвания, исходила от украинской стороны, а не от Вашингтона. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница прокомментировала СМИ прибытие политика на объект. Известно, что гость посетил предприятие на военно-транспортном самолете. По словам сотрудницы Белого дома, речь идет о нормальной практике Пентагона по обеспечению транспортными средствами политических лидеров для их перемещения по территории страны.

Украинцы попросили посетить завод, на котором трудятся американские рабочие, производящие, как вы знаете, критически важные компоненты, которые украинские военные используют каждый день на передовой, потому что это критически необходимо для существования их страны. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Возмущения членов Республиканской партии страны в Конгрессе по поводу поездки украинского президента пресс-секретарь Белого дома охарактеризовала как "политический трюк".

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Фото и видео: YouTube / Defense Now