Александер Де Кроо раскрыл подробности об эвакуированных пассажирах из Кабула.

Бельгия свернула эвакуацию из Афганистана в связи с риском терактов. Об этом на пресс-конференции рассказал глава местного правительства Александер Де Кроо. Чиновник уточнил, что власти смогли доставить из страны Ближнего Востока порядка 1,4 тысяч человек.

Мы получили информацию из американского источника, что есть серьезный риск нападения с использованием бомбы. Вчера вечером все бельгийские группы, работающие в аэропорту, были эвакуированы в Пакистан. Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии

Эксперт напомнил журналистам о том, что в числе эвакуированных Брюсселем пассажиров были 300 несовершеннолетних граждан из Люксембурга и Нидерландов. В общей сложности бельгийские летчики совершили 23 рейса из кабула в Исламабад. Оттуда эвакуированные будут переправлены в Европу.

Минобороны Великобритании предупредило об угрозе теракта вблизи аэропорта Кабула.

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