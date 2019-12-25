Джеймс Хиппи считает что опасность в столице Афганистана сохраняется.

Минобороны Великобритании предупредило об угрозе теракта вблизи аэропорта Кабула. В эфире утренней передачи на телеканале BBC заместитель главы ведомства Джеймс Хиппи рассказал, что боевики могут совершить крупный теракт около воздушной гавани столицы Афганистана уже в ближайшее время.

Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле. В результате этого мы были вынуждены изменить рекомендации для путешественников и рекомендовать людям не приближаться к аэропорту, а на самом деле - уехать из аэропорта, найти безопасное место и ждать инструкций. Джеймс Хиппи, замглавы минобороны Британии

Эксперт уточнил, что подобную рекомендацию от внешнеполитического ведомства Лондона дипломаты распространили накануне вечером (25 августа). Ведущий задал уточняющий вопрос о том, может ли теракт в кабуле произойти на протяжении ближайших часов. Хиппи подтвердил эти опасения.

Глава МИД Великобритании назвал конструктивными действия талибов после захвата Кабула.

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